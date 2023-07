Steekincident bij pizzeria aan het Bolkenplein

Veghel - Gisterenavond ontvingen wij een melding van een agressieve klant bij een pizzeria aan het Bolkenplein in Veghel. Eenmaal ter plaatse had de verdachte een van de personeelsleden in zijn arm gestoken en was de verdachte er vandoor gegaan. Nadat een Burgernetmelding is verstuurd heeft een oplettende burger de verdachte herkend. We hebben een 43-jarige verdachte uit Eindhoven aangehouden.