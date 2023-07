Eindhoven – politie veroordeelt geweld tegen agenten

Hevig verzet tijdens aanhouding

De politie had de plaats van het ongeval afgezet om verder onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. De bestuurder van een bestelbus is door de afzetting van de politie heengereden en kwam op de plaats van het verkeersongeval tot stilstand. De 24-jarige man bleek onder invloed en ging tijdens zijn aanhouding zwaar in verzet. Hierbij werd hij aangemoedigd door enkele omstanders. Tijdens deze worsteling heeft hij geweld gebruikt tegen de politieambtenaar, onder andere is zijn keel dicht geknepen. De bijrijder van de bestelbus heeft zich hierin ook gemoeid en getracht de aanhouding te belemmeren. Hij heeft hierbij geprobeerd een politieambtenaar te slaan. De bestuurder, een bekende van de politie, is vervolgens na een korte achtervolging aangehouden wegens alcoholmisbruik in het verkeer, verzet tijdens aanhouding en openlijke geweldpleging richting een politieambtenaar. De bijrijder wist te ontkomen, wij zijn nog op zoek naar hem.

Grens bereikt

De politie doet op het moment dat het ertoe doet een stap naar voren om hulp te verlenen en grondig onderzoek te doen naar de toedracht van dit verkeersongeval. Hierbij zijn zij ernstig belemmerd en door de twee verdachten uit de bestelbus is ernstig geweld tegen de politie gepleegd. Wij nemen geweld tegen politieambtenaren zeer serieus en tolereren dit gedrag niet.

Oproep aan bijrijder bestelbus

Camerajournalisten die aanwezig waren bij de afhandeling van het verkeersongeval hebben het voorval gefilmd en online gezet. Het onderzoek van de politie naar het ongeval en het incident met de bestelbus gaat voort. Uiteraard zullen we daar bij gebruik maken van de beelden die van het incident online staan. Wij roepen de bijrijder van de bestelbus op zichzelf te melden bij de politie.