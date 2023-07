Politie onderzoekt schietincident op Coolsingel

Zaterdag 29 juli omstreeks kwart over vijf heeft de politie een melding gekregen van een schietincident op de Coolsingel ter hoogte van Beurs. Een getuige hoorde een harde knal en heeft gezien dat een man een vuurwapen in zijn hand had. Er is niemand gewond geraakt. De verdachte is er vervolgens vandoor gegaan.

Getuigen gezocht

Het incident vond plaats tijdens de Zomercarnaval. Er waren daardoor veel mensen in de omgeving van de Coolsingel. Er is niet geschoten in de richting van de stoet. De politie doet onderzoek naar het incident en roept getuigen op om zich te melden.

Signalement verdachte