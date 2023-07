Woningoverval aan de Helper Oostsingel in Groningen

De verdachten bedreigden de bewoner met een mes. Het gaat om twee mannen. Op dit moment is er helaas nog niet meer over hun signalement bekend. De mannen wisten een geldbedrag mee te nemen en gingen er vandoor. De politie is op zoek naar hen. Vermoedelijk zijn zij gevlucht op een scooter.

Onderzoek

De politie doet onderzoek. Er wordt sporenonderzoek verricht en we komen graag in contact met mensen die iets gezien hebben vlak voor of na de overval. Deze vond plaats op klaarlichte dag. Wellicht zijn de verdachten langs woningen gelopen of gereden in de buurt waar deurbelcamera's hangen. We vragen omwonenden de beelden te bekijken en contact met op ons op te nemen als er iets te zien is wat mogelijk met de overval te maken heeft.

Contact

Heeft u meer informatie? Bel dan met 0900 - 8844. U kunt ook contact opnemen via Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000.