Twee mannen aangehouden voor explosie op Stienackers in Emmen

Op 29 oktober werd een zwaar stuk vuurwerk bij een auto tot ontploffing gebracht. Niemand raakte gewond. De politie verdenkt de twee mannen uit Emmen van het opzettelijk teweegbrengen van deze ontploffing.

Op 8 november vond opnieuw een explosie van zeer zwaar vuurwerk plaats op de Stienackers. Dat gebeurde bij hetzelfde voertuig als eind oktober. Ook hier werd mogelijk gebruik gemaakt van zeer zwaar vuurwerk. Het voertuig raakte onherstelbaar beschadigd. Daarnaast was er op 11 november nog een explosie met zwaar vuurwerk bij een voertuig aan het Meerveld in Emmen.

Verband met andere explosies

De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze drie explosies. Daarbij wordt ook gekeken of de nu aangehouden verdachten iets te maken hebben gehad met de andere explosies aan de Stienackers en het Meerveld.

Het onderzoek naar de ontploffingen gaat verder. De politie sluit niet uit dat er meerdere aanhoudingen volgen.