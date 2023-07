Grote hoeveelheid snus in beslag genomen

Korte contactmomenten

In een lopend onderzoek kwam een 21-jarige man uit Nieuwegein naar voren als mogelijke verdachte, die vanuit een auto zou handelen in verdovende middelen. Op woensdag 28 juni werd dit voertuig gesignaleerd en gevolgd door de politie. Zij zagen dat het voertuig meerdere korte contactmomenten had met diverse personen. De politie besloot de inzittende van het voertuig daarom staande te houden. In de auto zat echter niet de verwachte 21-jarige verdachte, maar een 23-jarige man uit Utrecht. Deze man stond, blijkens zijn overgaande telefoon, in nauw contact met de 21-jarige verdachte. Daarop werd deze 23-jarige man eveneens aangehouden op verdenking van handelen in verdovende middelen. In de auto trof de politie geen verdovende middelen aan, maar wel een grote tas met tientallen bakjes snus.

Handel in snus

Even later werd de door de politie gezochte 21-jarige verdachte alsnog gesignaleerd. De politie kon hem aanhouden bij een tankstation in Nieuwegein. De politie is vervolgens naar de woning van de 21-jarige verdachte gegaan om zijn gegevensdragers in beslag te nemen. Aldaar kreeg de politie van de moeder van verdachte toestemming om de woning te doorzoeken. In de woning werden nog honderden potjes snus en een flink bedrag aan contant geld gevonden. De 21-jarige man wordt ervan verdacht snus te verkopen, onder andere aan minderjarigen.

Verbod op snushandel

Snus is een klein zakje waarin een poeder met nicotine zit. Er zit geen tabak in. De zakjes mogen niet verkocht of verhandeld worden, omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. De NVWA handhaaft het verbod op snushandel. Zij hebben het onderzoek naar de handel in snus van beide verdachten overgenomen. De NVWA heeft de handelsvoorraad van de verdachte in beslag genomen en kan verdachten een boete opleggen.