Getuigen gezocht meerdere straatroven Máximapark Vleuten

De politie heeft sinds begin juni tot nu elk weekend meldingen ontvangen van straatroven. Alle berovingen vonden ’s nachts plaats. Tijdens alle berovingen moesten de slachtoffers, onder bedreiging, persoonlijke eigendommen afstaan aan meerdere personen. Vermoedelijk gaat het om verschillende daders, omdat de signalementen uiteenlopen.

De politie houdt het Máximapark extra in de gaten, zowel opvallend als onopvallend.

Iets gezien?

De politie is druk bezig met het onderzoek, maar alle hulp is zeer welkom. Heb je informatie of heb je iets verdachts gezien?

Informatie doorgeven kan via de gratis tiplijn op 0800-6070 of via het onderstaande tipformulier. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.