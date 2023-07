Man overleden bij verkeersongeval. Scheepvaartverkeer is gestremd

Een 21-jarige man uit Amersfoort, die ook in de auto zat, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij was uit de auto die te water raakte geslingerd.



Mogelijk is er nog sprake van een derde slachtoffer. De zoektocht naar dit slachtoffer duurt al de hele nacht en in de loop van de ochtend wordt het landelijk team onderwater zoeken (LTOZ) ingezet. Het scheepvaartverkeer in de Markervaart tussen de Enge Stierop en de Tapsloot is in verband met die zoekactie gestremd.

De afdeling Verkeersongevallen Analyse van de politie onderzoekt de toedracht van dit noodlottige ongeval. Ook de N246 blijft tot ongeveer 09.30 uur afgesloten.

2023140758.