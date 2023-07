Getuigen gezocht na brandstichting Leidschendam

De politie kreeg omstreeks 01.30 uur meerdere meldingen dat op de Karpaten een klap gehoord was en er brand zou woeden. Toen de agenten op de locatie aankwamen bleek dat er vermoedelijk iets brandends tegen de voordeur van een bovenwoning was gegooid en er mogelijk iets tot ontploffing werd gebracht. Daarbij raakte de deur beschadigd, maar op het moment dat de agenten ter plaatse waren, was er van brand geen sprake meer. Niemand raakte gewond.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u in de nacht van zondag 2 juli op maandag 3 juli iets verdachts gezien in de buurt van de Karpaten? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.