Vijf aanhoudingen na straatroof Zoetermeer

Op zondagmiddag rond 18.00 uur loopt de 15-jarige jongen uit Den Haag op een festival aan de Van der Hagenstraat in Zoetermeer waar het erg druk was. De jongen werd door een groep gedwongen mee te lopen. Vervolgens sloegen de jongeren hem, ze bedreigden de jongen en namen zijn spullen af. Zij zouden zijn weggelopen richting het bospad naast de afrit van de Oostweg.



De politie zag op de Bleiswijkseweg een groep van drie mannen en twee vrouwen staan bij de bushalte die aan het signalement voldeden. Zij bleken de spullen van de melder bij zich te hebben. Hierop zijn zij allen aangehouden en de goederen zijn in beslag genomen. Alle vijf worden verdacht van betrokkenheid bij de straatroof.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met andere mensen die iets hebben gezien en/of hebben gehoord. Heeft u tips? Of misschien videobeelden? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem met 0800-7000. Camerabeelden kunt u direct toesturen via onderstaand tipformulier.