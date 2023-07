Man overleden na schietincident in Vlaardingen

Foto: Nieuws Op Beeld



Omstanders kwamen meteen na het schietincident in actie en startte de reanimatie. Toen de hulpdiensten aankwamen hebben zij de reanimatie overgenomen, maar dat mocht helaas niet baten. Het slachtoffer overleed op straat. Wat de aanleiding van het schietincident is geweest, wordt onderzocht. De forensische opsporing heeft sporen veilig gesteld en er wordt gesproken met getuigen.



Verdachte aangehouden

Door informatie van getuigen, konden agenten kort na het schietincident een 17-jarige jongen uit Vlaardingen aanhouden vlakbij de plek waar het slachtoffer beschoten was. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zal verhoord worden door de recherche. Zijn rol is in onderzoek en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten in dit onderzoek.



Informatie en camerabeelden gezocht

Gezien het tijdstip van het schietincident waren veel mensen op straat en zijn hier getuigen van geweest. Dat is natuurlijk enorm heftig om mee te maken. Er wordt slachtofferhulp aangeboden daar waar dat nodig is.

Heeft u informatie of camerabeelden (denk ook aan filmpjes met/op uw telefoon, beveiligingscamera’s, videodeurbelbeelden of dashcambeelden), dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande manieren. Dat kan uiteraard ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. U kunt via onderstaande knop ook meteen uw beelden uploaden.