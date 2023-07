Politie zoekt getuigen van schietincident Rotterdam Oost

Het incident kwam bij de meldkamer van de politie binnen als een vechtpartij tussen een grote groep mensen. Hierbij zou ook geschoten zijn. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij geen gewonden aan. De politie startte direct een onderzoek. Hierbij is een kogelhuls aangetroffen die is veiliggesteld voor onderzoek door de forensische opsporing. Er zijn geen verdachten aangehouden.



De recherche komt graag in contact met mensen die iets gehoord of gezien hebben, of meer weten. Melden kan via onderstaande contactmogelijkheden. Dit kan ook volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem.