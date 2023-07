Automobilist aangehouden na gevaarlijk rijgedrag

Agenten dwongen de man tot stoppen door hun auto voor die van de verdachte te zetten. Vervolgens moest een van de dienders de ruit aan de bestuurderszijde van de auto inslaan om de verdachte uit het voertuig te krijgen. De man is vervolgens aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Daarnaast leek hij onder invloed te zijn van alcohol of drugs. De politie heeft van verschillende omstanders getuigenverklaringen opgenomen van het gevaarlijke rijgedrag van de man. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.