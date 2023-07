Zwaar vuurwerk oorzaak explosie Eindhoven

Maandagochtend rond 04.00 uur klonk er een harde knal bij een woning in de Jan van Eyckgracht. Van de voordeur bleef niet veel meer over na de klap. Het glas uit de ruit van de voordeur lag op straat en in de gang van de woning. De geschrokken bewoonster lag op het moment van de explosie te slapen. Zij heeft geen idee waarom dit bij haar gebeurde.

Onderzoek

De politie stelde direct een onderzoek in naar de toedracht van de explosie. Sporenonderzoek wijst uit dat zwaar vuurwerk de explosie heeft veroorzaakt. Op camerabeelden is te zien dat een man met gezichtsbedekking bij de voordeur van de woning staat. Hij droeg een donkerkleurige jas met capuchon, een donkerkleurige joggingbroek van het merk The North Face waarvan het logo op zijn linker bovenbeen zit en witte sneakers. Hij fietste weg op een donkere fiets, met dubbele stang en een rekje aan de voorzijde, in de richting van de Piuslaan.

Wie weet meer?

De recherche heeft nog veel vragen rondom deze zaak. Uw hulp kunnen we daarbij goed gebruiken. Slaat u aan op het signalement van de dader? Of heeft u iets gezien voorafgaand aan de harde knal wat u opviel? We horen het graag! En als u een deurbel camera heeft hangen, kijk deze rond het tijdstip dan eens uit. Misschien staat er iets op waar u het rechercheteam mee verder helpt. Online tippen kan hieronder. Maar bellen met 0900-8844 kan uiteraard ook. Liever anoniem, bel dan met 0800-7000.