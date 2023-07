Cybersecuritybeeld Nederland: ‘Verwacht het onverwachte’

Slachtoffers

Volgens het CSBN 2023 vielen het afgelopen jaar vooral de aanvallen met ransomware op. Daarbij signaleert de NCTV dat de daders steeds meer verschillende methodes gebruiken om slachtoffers af te persen. Ze versleutelen niet alleen bestanden en systemen, maar stelen en verhandelen ook steeds vaker (gevoelige) informatie of dreigen die te publiceren.

Onder de honderden slachtoffers waren onder meer een Nederlands vaccinbedrijf, voetbalbond KNVB, meerdere gemeenten, een luchthavenbeveiligingsbedrijf en zo’n 120 tandartspraktijken. Ook was er een ransomware-aanval op een leverancier van toegangspassen aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarbij lekten de daders onder meer persoonsgegevens en toegangspassen van verschillende Nederlandse onderwijsinstellingen, overheidsorganisaties en bedrijven.

Ook in andere gevallen kwamen talloze persoons-, of patiëntgegevens op straat te liggen. In sommige gevallen moesten bedrijven of instanties - meerdere dagen - hun dienstverlening staken. De schade daarbij liep vaak in de miljoenen euro’s.