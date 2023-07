Getuigen gezocht beroving park Oog in Al

De drie jongeren zaten op een bankje te chillen toen er uit het niets drie jongemannen met bedekte gezichten schreeuwend op hen af kwamen rennen. De jongeren werden bedreigd met een mes en bestolen van telefoons en tassen.



Signalement van de drie verdachten

tussen de 17 en 21 jaar

donkere kleding

hoofd bedekt met capuchon

gezicht bedekt

tussen de 1.70 m en 1.80 m lang.

Struiken

Door een getuige is gezien hoe voorafgaand aan de beroving in het park Oog in Al, twee jonge mannen opvallend heen en weer liepen over de padden en soms de struiken indoken.

Iets opvallends gezien in park Oog in Al?

De politie is op zoek naar meer mensen die zaterdagavond 1 juli iets hebben gezien in park Oog in Al wat hen opviel. Mogelijk hebben zij iets gezien dat van belang is voor het onderzoek.



U kunt de politie bereiken via