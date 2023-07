Twee mannen aangehouden na negeren stopteken

De achtervolgende agenten zagen de auto niet veel later op de Zuiddijk in Zuidoostbeemster stilstaan. De inzittenden waren er te voet vandoor gegaan. Met de inzet van een speurhond werden al snel twee verdachten aangehouden. De derde inzittende is niet gevonden.

In de auto werd op een vuurwapengelijkend voorwerp gevonden. De verdachten zitten nog vast en het onderzoek wordt voortgezet.

Het voertuig stond geregistreerd in de ANPR in verband met een lopend onderzoek.

2023163033