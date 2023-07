Agressieve stapper aangehouden

De politie werd gewaarschuwd omdat de man zich vervelend gedroeg bij een horecagelegenheid. Agenten probeerden met hem in gesprek te gaan. Maar de man leek als enige doel te hebben terug te komen bij de horecagelegenheid om daar een conflict met iemand aan te gaan. Ondanks het ingrijpen van de politie en van de man zijn vriendenploeg, die hem probeerden mee te nemen, vond de verdachte het nodig om agenten te beledigen. Daarop is hij uiteindelijk aangehouden. De verdachte bleef zich agressief gedragen en verzette zich tegen zijn aanhouding. Hij moest door meerdere agenten tegen de grond gewerkt worden om hem mee te kunnen nemen naar het politiebureau. Daar is hij ingesloten.