Emballagedief in de kraag gevat

Een getuige had eerder gemeld dat de man de kratten uit een achtertuin had weggenomen en er vervolgens te voet, met een winkelkarretje, vandoor was gegaan. Agenten besloten naar een supermarkt te gaan die het dichtst in de buurt was. Daar bleek de verdachte ook te zijn. Hij is aangehouden voor diefstal, tegen hem is aangifte gedaan. De man is in de loop van de avond in vrijheid gesteld.