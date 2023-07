Mannen met drugs in auto aangehouden

De Oosterhoutse mannen (22 en 23 jaar oud) werden ter controle aan de kant gezet. De 22-jarige bestuurder bleek nog gesignaleerd te staan in de politiesystemen omdat hij nog een geldbedrag moest betalen. De auto werd daarop in beslag genomen. Toen een van de agenten in de auto ging zitten rook hij een henneplucht, daarop werd besloten de auto te doorzoeken. Er werden verschillende zakjes met hennep, hasj, cocaïne en MMC gevonden. Hierop zijn de twee mannen aangehouden. Op het bureau bleek de 22-jarige verdachte nog een groot geldbedrag op zak te hebben. Dat is door agenten in beslag genomen. De twee verdachten zijn na verhoor in vrijheid gesteld.