Man gewond bij steekincident

Er ontstond een onenigheid tussen twee mannen waarbij een van hen werd gestoken met een mes. De verdachte ging er daarna vandoor. Het slachtoffer, een 29-jarige Rotterdammer, werd naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het incident.



Getuigenoproep



De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van het incident. Heeft u meer informatie over wat er is gebeurd en nog niet met de politie gesproken? Meldt u zich dan alstublieft bij de politie via telefoonnummer: 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.