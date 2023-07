Amsterdammer (28) aangehouden na serie aanrandingen

Een team van gespecialiseerde zedenrechercheurs is, samen met de politiebureaus van de betreffende wijken, direct een uitgebreid onderzoek opgestart en keek naar de mogelijkheid of er sprake kon zijn van eenzelfde verdachte of een andere samenhang. Ook is er tijdelijk extra gesurveilleerd langs de betreffende fiets- en wandelpaden. Het onderzoek heeft uiteindelijk op dinsdag 25 juli geleid tot de aanhouding. Op vrijdag 28 juli is de man voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem voor een periode van veertien dagen in bewaring heeft gesteld.