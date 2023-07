Dronken automobilist met kinderen in de auto van de weg gehaald

De politie kreeg zondagmiddag meldingen van diverse weggebruikers over een auto die heel gevaarlijk over de A58 reed. De auto slingerde van links naar rechts en reed bijna tegen een vangrail aan. Een van de melders reed achter die auto en gaf voortdurend zijn positie door. Agenten zagen de bedoelde auto rijden. Ze zagen dat andere auto’s moesten uitwijken. Ze gaven de bestuurder een volgteken waarna hij abrupt op de vluchtstrook stopte. De bestuurder reageerde vertraagd en sloom. Hij was onvast ter been en rook naar alcohol. Hij werd aangehouden. Op het bureau gaf hij toe dat hij eerder had moeten stoppen met drinken en niet had moeten gaan rijden. De twee kinderen, een jongen en een meisje zijn op het politiebureau door hun moeder opgehaald