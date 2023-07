Man laat auto achter na aanrijding

De politie kreeg maandag 31 juli 2023 omstreeks 01.00 uur een melding van een passant dat op de N59 een auto op de kop in een sloot lag. Kennelijk was de bestuurder met zijn auto door de berm geschoten en had daarbij enkele paaltjes geraakt. Hierna schoot hij de parallelweg over, raakte een boom, rolde vervolgens de dijk af en kwam op de kop in een droge sloot terecht. Brandweerlieden onderzochten het voertuig. Er bleek niemand meer in te zitten. Wel werden in het voertuig een aangebroken fles cognac en een aangebroken fles whisky aangetroffen.



Ondertussen werd duidelijk dat de bestuurder zich inmiddels op de huisartsenpost gemeld had. Daar werd besloten om een ambulance op te roepen en de man voor verdere behandeling naar het ziekenhuis in Goes te brengen. Daar heeft een arts bloed van de verdachte afgenomen. Het voertuig is getakeld en in beslag genomen. De verdachte zal op een later moment, wellicht als ook de uitslag van het bloedonderzoek bekend is, verhoord worden.