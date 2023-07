Politie onderzoekt schietincident Middelburg

Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat er daadwerkelijk geschoten is. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Het vuurwapen is echter nog niet aangetroffen. Het lijkt te gaan om een conflict tussen een groep mannen.

De politie arresteerde die ochtend vier verdachten. Een 49-jarige man uit Bad Nieuweschans en een 27-jarige man uit Vlissingen zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld. Een 28-jarige man uit Middelburg en een 46-jarige man uit Dordrecht zitten nog vast. Het onderzoek wordt voortgezet.