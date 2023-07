Drie aanhoudingen na vernieling LHBTIQ+-vlaggen

Zandvoort - Op zondag 30 juli zijn drie mannen aangehouden na het vernielen van meerdere LHBTIQ+-vlaggen op en rondom de boulevard in Zandvoort. Naast de vernieling scandeerden zij ook leuzen tegen de LHBTIQ+-community. De vlaggen hingen op de boulevard als versiering voor het driedaagse festival Pride at the Beach, dat zondag begon.