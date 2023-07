Agenten geduwd en bekogeld met stenen in Delfzijl

Na een melding van een hard rijdende scooter, treft een motoragent aan de Borkumerrif in Delfzijl een scooter die met hoge snelheid rondrijdt en voor overlast zorgt. De bestuurder gaat er bij het zien van de agent snel vandoor, maar na een korte achtervolging wordt de bestuurder staande gehouden. De staandehouding trekt veel bekijks en zeker twintig jongeren verzamelen zich rondom de agent en de scooter, daarbij proberen ze het werk van de politieagent te belemmeren. Voor de zekerheid vraagt de motoragent steun van twee extra agenten die even later met een politieauto aankomen.

Bestuurder op de vlucht

De bestuurder van de scooter weigert zich te legitimeren en blijft zich verzetten tijdens de staandehouding. Hij duwt de motoragent van zich af en rent er snel vandoor, een steeg in. Vanwege de onrustige situatie besluiten de agenten om de bestuurder te laten gaan en eerst de scooter in beslag te nemen. De jongeren proberen de scooter terug te pakken waarbij agenten meerdere keren bij de scooter vandaan geduwd worden.

Confrontatie met jongeren

Gezamenlijk lukt het de drie politieagenten om de scooter veilig te stellen, die te voet naar het politiebureau moet worden gebracht. De jongeren blijven verschillende pogingen doen om de scooter uit de handen van de agent te krijgen, waarbij opnieuw geduwd en getrokken wordt. Om de situatie onder controle te krijgen, is één van de agenten genoodzaakt om zijn wapenstok te trekken.

Even laten de jongeren de agenten met rust, maar ter hoogte van het treinstation aan de Hogelandsterweg zien agenten dat de groep jongeren zich opnieuw verzamelt op het viaduct. Vanaf de hoger gelegen trappen gooien de jongeren stenen in hun richting. De agenten kunnen de stenen net ontwijken, wel wordt de politieauto geraakt. Uiteindelijk lukt het de agenten om heelhuids het bureau te bereiken en kan de scooter worden veiliggesteld.

Getuigen en informatie gezocht

Geweld tegen politieagenten accepteren we niet en wordt altijd opgevolgd. De agenten hebben aangifte gedaan en de politie pakt deze zaak met prioriteit op. We zijn op zoek naar de jongeren die op maandagavond 3 juli aan de Borkumerrif en later op het viaduct bij het treinstation aan de Hogerlandsterweg de agenten belaagd en gehinderd hebben. Agenten hebben de scooterbestuurder en vier jongeren uit de groep goed kunnen zien. Dit zijn hun signalementen:

Verdachte 1: De scooterrijder:

Jongen, ongeveer 18 jaar;

Getinte huidskleur;

Rond de 1,75 cm lang;

Gezet postuur;

Een gouden oorbel in één of beide oren;

Opgeschoren kapsel met kroeshaar bovenop, in een staart;

Een tatoeage op de buitenzijde van de linkerhand;

Een grijze jas, mogelijk van het merk The North Face.

Verdachte 2:

Jongen, ongeveer 16 jaar oud

Getinte huidskleur

Grijze/zwarte trui

Donkere kleur broek

Ongeveer 1,70m lang

Verdachte 3:

Jongen, ongeveer 15 jaar oud

Lichte huidskleur

Zwart haar

Tussen de 1,60 en 1,70 m lang

Verdachte 4:

Jongen

Getinte huidskleur

Zwart kort krullend haar

Donkere kleding.

Verdachte 5:

Jongen, ongeveer 13-14 jaar oud

Getinte huidskleur

Kortgeschoren haar

Zwart hemd

Zwarte broek

Neem contact met ons op

Was jij er gisteravond zelf bij of weet jij wie de bestuurder van de scooter is? Of weet je meer over de groep jongeren die op maandagavond 3 juli geweld hebben gebruik tegen politieagenten in Delfzijl? Ben je getuige geweest van de confrontatie en heb je iets gezien of gehoord, of heb je camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Tips doorgeven kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.