Grote hoeveelheid drugsafval gedumpt in Zuidwolde

Kleine vrachtwagen

Gezien de hoeveelheid afval, vermoeden we dat een kleine vrachtwagen ’s nachts over De Stuw is gereden en dat het afval hier al rijdend uit is geduwd. We gaan ervan uit dat de vrachtwagen over de Hoogeveenseweg en mogelijk ook over de Linieweg is gereden.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben in de nacht van maandag op dinsdag 4 juli dat mogelijk iets te maken heeft met deze dumping. Mogelijk heeft iemand ’s nachts een vrachtauto horen rijden op een bijzondere plek. Ook zijn we op zoek naar mensen die mogelijk camerabeelden hebben, waarop een kleine vrachtauto of ander voertuig is te zien, die ’s nachts door de omgeving van Zuidwolde heeft gereden.

Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Schadelijk voor de omgeving

Drugsafval dat zomaar in de natuur gedumpt wordt, is zeer schadelijk voor mens, dier en milieu. Ook drugslabs in de buurt kunnen gevaren opleveren voor vanwege de giftige stoffen en de kans op explosies of brand. Vermoed u een drugslab in de buurt? Neem ook dan contact op met de politie.