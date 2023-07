Drie aanhoudingen na gewapende beroving Heerenveen

Dit leidde de politie naar drie verdachten. Het onderzoeksteam had aanwijzingen die er op wezen dat dit drietal een volgend slachtoffer op het oog had. Deze verdachten werden vrijdag 30 juni aangehouden, de twee mannelijke verdachten mede op verdenking van betrokkenheid bij de straatroof op vrijdag 19 mei. Het gaat om een 24-jarige man uit Drachten, een 23-jarige man uit Heerenveen. Er werd ook een minderjarige vrouw uit de gemeente de Fryske Marren aangehouden. De twee mannen zijn vanochtend voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. De vrouw is niet voorgeleid, maar blijft wel verdachte.

Onderzoek gaat door

Met de drie aanhoudingen is het onderzoek nog niet afgerond. De recherche ontvangt graag meer informatie van mensen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord dat met de misdrijven te maken heeft. Mogelijk zijn er buiten de drie aangehouden verdachten meer personen bij de delicten betrokken. Het is dan ook niet uitgesloten dat er op een later moment meer aanhoudingen volgen. Weet u meer over de beroving onder bedreiging van een vuurwapen die in de middag van vrijdag 19 mei plaatsvond, heeft u bijvoorbeeld informatie over de personen die hier verantwoordelijk voor zijn? Of heeft u iets anders gezien of gehoord wat hier mee te maken kan hebben? Uw informatie kan van belang zijn voor het onderzoek! Wij vragen u met klem contact op te nemen met de politie door te bellen met 0900-8844.