Plofkraak bij juwelier in Doetinchem, politie zoekt getuigen

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien of meer informatie hebben. Ook zijn we op zoek naar mensen die in het bezit zijn van camerabeelden. U kunt in contact komen met de politie door te bellen met 0900-8844. Ook kunt u anoniem informatie doorgeven op www.meldmisdaadanoniem.nl, 0800-7000.

2023302605 SP