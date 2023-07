Man op heterdaad aangehouden na drugsdeal

De politieagenten waren onopvallend in burgerkleding aan het werk, toen zij een man zagen fietsen over wie een anonieme melding was binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem. De betreffende man zou in drugs handelen, zo luidde de melding. De politie besloot daarop de 29-jarige man uit Amersfoort onopvallend te volgen en observeren. Ze zagen de man een woning binnengaan en deze na kort contact weer snel verlaten. Daarop hielden zij de verdachte staande.

Doorzoeking woning

De koper gaf toe zojuist drugs gekocht te hebben van de verdachte. Daarop besloot de politie de woning van de verdachte te doorzoeken met een politiehond. Er werden een aantal druggerelateerde zaken aangetroffen. De man is aangehouden op verdenking van het handelen in drugs en de politie doet verder onderzoek.

Meld Misdaad Anoniem

De anonieme melding via Meld Misdaad Anoniem heeft in deze zaak een belangrijke rol gespeeld. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt doorgeven over criminaliteit en misdaad. Op deze manier kunt u een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw eigen omgeving.

Heeft u ook informatie over criminaliteit en misdaad? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000 of neem direct contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844.