Politie arresteert man (33) na serie auto-inbraken in Haarlem

In de periode van 28 april tot en met 19 juni werden twee parkeergarages aan de Zijlvest en Wagenmakerslaan geteisterd door tientallen auto-inbraken. Veelvuldig werden de ramen van auto’s ingeslagen en spullen uit de voertuigen weggenomen. De verdachte heeft op meerdere plekken, waar auto’s zijn opengebroken, bloed achtergelaten. Door middel van DNA-onderzoek is de verdachte nu te koppelen aan dertien auto-inbraken. Echter zijn er de afgelopen weken tientallen auto-inbraken geweest verdeeld over twee parkeergarages. Of al deze zaken te koppelen zijn aan de verdachte moet onderzoek gaan uitwijzen.

Er is door de eigenaren van de parkeergarages extra surveillance ingeschakeld.

Voorkom diefstal

We adviseren om bij het parkeren waardevolle spullen altijd uit de auto te halen om te voorkomen dat uw auto doelwit wordt van inbraak. Voor zover mogelijk adviseren we om auto’s op een goed verlichte plek neer te zetten met camerabewaking. Dit zorgt dat deze auto’s minder aantrekkelijk zijn voor inbraken.

Slachtoffer van auto-inbraak? Doe altijd aangifte!

Het kan zijn dat u ook slachtoffer bent geworden van een auto-inbraak, maar dat nog niet gemeld hebt. Doe altijd aangifte. Neem ook contact met ons op als u getuige bent geweest van auto-inbraak. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844 of via onderstaande tipformulier.