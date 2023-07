Man verzet zich hevig bij aanhouding, twee agenten lopen letsel op

Tijdens hun surveillance rijden de agenten rond 18.55 uur in wijk Heuvel. Daar valt hen een bestuurder op vanwege zijn rijgedrag. De auto rijdt met hoge snelheid door de wijk. De agenten besluiten het voertuig te volgen en geven de bestuurder een stopteken. Op de Burgemeester Sutoriusstraat stopt de auto. Agenten controleren de papieren van de 45-jarige bestuurder. Agenten vragen de man om in de auto te blijven zitten. De man probeert toch het portier met veel kracht te openen. Vervolgens stapt hij via de bijrijderskant de auto. Hij reageert erg agressief naar de agenten. En wil verder niet meewerken aan de controle. Daarop gaat de agent over op aanhouding van de man. Hij verzet zich hierbij zeer hevig. De agent krijgt meerdere klappen op zijn gezicht. Met de inzet van het stroomstootwapen krijgen ze de man onder controle.

Terwijl de verdachte op de grond ligt trapt hij de diender tegen zijn hoofd. Ondertussen is een 77-jarige man naar buiten gekomen die zich met de aanhouding bemoeit. Agenten verzoeken de man om afstand te houden. Hier geeft hij geen gehoor aan. Hij wordt aangehouden vanwege het belemmeren van een aanhouding.

Geweld tegen agenten

De agenten zijn naar de huisartsenpost gegaan voor controle en behandeling. Een van hen heeft ernstige kneuzingen in zijn gezicht. Locoburgemeester van Breda Arjen van Dungen reageert op het incident: “Grote waardering voor het snelle handelen van deze agenten, die zich inzetten voor onze veiligheid. Schrijnend en te gek voor woorden om te horen hoe agenten tijdens het doen van hun werk te maken krijgen met dit soort agressie en geweld.”

De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is erop gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Collega’s die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie. Politiemensen werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen we naar voren en gaan we de confrontatie niet uit de weg; voor de veiligheid van hulpverleners en burgers.