Landelijke bende malafide elektriciens opgepakt

De zaak kwam aan het rollen nadat in januari 2022 een bestuurlijke controle plaatsvond op een locatie aan De Huufkes in Nuenen. Hier werd een soort kantoor annex data-centrum aangetroffen, verdeeld over verschillende ruimtes. Er werden meerdere pinapparaten, facturen en andere spullen gevonden die de aandacht trokken.

De politie in Amsterdam bleek onderzoek te doen naar enkele personen die gelieerd waren aan het kantoor. Omdat het data-centrum en de verdachten in de regio Oost-Brabant verbleven, leidde de recherche in Helmond het onderzoek dat volgde. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de collega’s in Amsterdam, ketenpartners en enkele andere politie-eenheden. In anderhalf jaar onderzoek werd duidelijk dat er erg veel slachtoffers zijn die in de val zijn getrapt van de zogeheten ‘elektriciens’. Zij waren in het hele land actief en we hebben ruim 500 aangiftes en meldingen van deze oplichting ontvangen.



Werkwijze

De ‘elektriciens’ en hun bazen gingen slinks te werk. Ze maakten misbruik van de situatie en van hun slachtoffers. De slachtoffers zaten in veel gevallen buiten reguliere werktijden met een groot elektriciteitsprobleem waardoor ze een 24/7 nood-elektricien nodig hadden. De nep-elektriciens kopieerden onder andere websites van bestaande bedrijven en pasten de URL-link aan (denk bijvoorbeeld aan een “–“ extra). Vervolgens betaalden ze forse bedragen aan Google, om met hun nep-website bovenaan de Google-zoekpagina te komen. Op die manier kwamen nietsvermoedende slachtoffers met ‘elektriciensnood’ bij deze malafide organisatie uit. Het noodnummer van de 24/7 elektriciens werd gebeld en klanten kregen vervolgens een telefonist(e) aan de lijn. Daarop werd een malafide elektricien naar de klant gestuurd.



Hoge bedragen

In sommige gevallen is het slachtoffer wel geholpen, maar werd vervolgens een enorm hoog bedrag geëist. Vaak ging het om duizenden euro’s. Er is een voorbeeld van iemand die meer dan 15.000 euro moest betalen voor een reparatie. In andere gevallen heeft de ‘elektricien’ de boel alleen maar verslechterd en slachtoffers in nog meer problemen gebracht. Bijvoorbeeld door een redelijk goede elektriciteitskast te vervangen door een oud apparaat en vervolgens te doen alsof het probleem daarmee was opgelost. Uit camerabeelden blijkt ook dat een malafide elektricien bij een slachtoffer thuis een aansteker onder de draden van een elektriciteitskast houdt, met alle gevaren van dien.



Intimidatie

In alle gevallen zijn er bijzonder hoge bedragen gevraagd, die niet te rechtvaardigen zijn. Als slachtoffers het niet vertrouwden werden ze geïntimideerd, waardoor velen toch het absurd hoge bedrag hebben betaald. Ook werd een klant geholpen bij het verhogen van de limiet voor online betalingen, zodat de rekening ter plaatse betaald kon worden.



Waar moet je op letten?

Het is lastig om helemaal te voorkomen dat je met een malafide ‘vakman’ in zee gaat. Er zijn wel een aantal dingen waar je op kunt letten:

Een verplichte KvK-nummer.

Controleer altijd of er bezoek- of vestigingsadres op de website staat.

Check of de elektricien een erkend keurmerk heeft, zoals UNETO-VNI of in ieder geval het NEN-3140 VOP certificaat heeft.

Bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) kan je controleren hoe oud een website is. Als een website recent is aangemaakt kan dat verdacht zijn.

Google naar recensies van het bedrijf of Google de naam van het bedrijf met ‘opgelicht’ erachter.

Als laatste is het ook altijd handig om vooraf een prijs af te spreken en daar duidelijkheid over te krijgen. Reageert de elektricien hier vaag op? Wees dan extra alert en bel nog even verder.

Krijg je te maken met een malafide ‘vakman’ en/of voel je je geïntimideerd op dat moment? Bel dan direct 112 (in geval van spoed) of 0900-8844. Mocht het te laat zijn en je bent toch in de val gelokt? Maak dan een melding bij de Fraudehelpdesk en doe aangifte bij de politie.