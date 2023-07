Verdachte (19) opgepakt in onderzoek naar explosie bij sisha lounge in Eindhoven

Explosie

Bij een shisha lounge aan de Tongelresestraat in Eindhoven werd om nacht van vrijdag op zaterdag 29 oktober rond 03.50 uur een explosief tot ontploffing gebracht. De pui van het pand raakte zwaar beschadigd, maar gelukkig bleven omwonenden ongedeerd.



Onderzoek

Onze recherche startte een onderzoek naar de ontploffing. Tijdens het onderzoek kwam de 19-jarige verdachte in beeld. Het gaat om een man uit Amsterdam.

Aanhouding

De 19-jarige Amsterdammer is vandaag in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit incident. Hij zit vast voor verder onderzoek en verhoor.

Info of camerabeelden?

Informatie over deze zaak blijft welkom. Heb je informatie en/of camerabeelden over deze zaak én heb je die nog niet met ons gedeeld? Doe dat alsnog via een van onderstaande informatieknoppen.