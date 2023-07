Straatroof Heerlen, behulpzame getuige gezocht

Telefoonhoesje

Vandaag deelden we een getuigenoproep over deze straatroof. Inmiddels hebben we nieuwe informatie. Het hoesje van de telefoon is bij het slachtoffer in de brievenbus aangetroffen. Ons vermoeden is dat iemand het telefoonhoesje op straat gevonden heeft.

We komen graag in contact met de persoon die dit hoesje heeft teruggebracht. Bent of kent u deze persoon? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Het zaaknummer is 2023101920.