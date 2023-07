Twee personen gewond bij steekincident

Bij het steekincident raakten twee mannen gewond. Het gaat om een 70-jarige uit Feanwâlden en een 46-jarige man uit de gemeente Tietjerksteradeel. De beide slachtoffers zijn naar een ziekenhuis vervoerd waar ze aan hun verwondingen behandeld zijn.



De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en de politie is meteen een onderzoek gestart. Daarbij zijn meerdere getuigen gehoord. Ook vandaag zal er verder onderzoek worden gedaan naar wat zich precies heeft afgespeeld.



Onderzoek

U kunt ons helpen met het onderzoek. We zijn nog op zoek naar de bestuurder van de blauwe Fiat Punto. De bestuurder is waarschijnlijk in de richting van de Buorren weggereden. Misschien heeft u beelden van een webcam of een deurbelcamera die ons kunnen helpen in het onderzoek. Of misschien heeft u andere informatie, bijvoorbeeld over de verblijfplaats van de verdachte. Laat het ons weten. Dat kan via 0900-8844. Tips doorgeven kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier gebruiken.