Woningoverval

Rond 04.00 uur werd de politie gebeld door de bewoner dat er zojuist een overval had plaatsgevonden. De verdachten waren gevlucht met buit en de bewoner raakte licht gewond. Vandaag vindt er een buurtonderzoek plaats en worden mogelijke getuigen gehoord.

Oproep getuigen en verstrekken camerabeelden

De politie komt graag in contact met getuigen van de overval of met mensen die op andere wijze over informatie beschikken. Er kan worden gebeld met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via Meld Misdaad Anoniem melden. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op politie.nl



De politie sluit niet uit dat er in de omgeving bruikbare camerabeelden zijn gemaakt. Dit beeldmateriaal wil de recherche graag hebben. U kunt de filmpjes zelf downloaden via uploaden filmpjes