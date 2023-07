Slachtoffers gezocht mishandelingen Hemkade

In de nacht van zaterdag op zondag vond het evenement ‘Su on top’ plaats. De incidenten vonden plaats aan het einde van het evenement, tussen 03.00 en 06.00 uur. De verdachte die erbij betrokken was voldoet aan het volgende signalement: Man van 31 jaar, 1.75 meter lang, donker getinte huidskleur, zwarte dreadlocks voorbij zijn schouders, dunne snor en sik, gekleed in een zwart T-shirt met bedrukking, opvallende meerdere lange goudkleurige halskettingen .

Na het verlaten van het feest is door de verdachte op de parkeerplaats met een vuurwapen in de lucht geschoten. De verdachte, de 31-jarige man uit Haarlemmermeer, is aangehouden en zit nog vast.

De politie wil graag in contact komen met slachtoffers op en na het feest. De politie roept hen op zich te melden via 0900-8844. Ook is bekend dat op social media diverse filmpjes circuleren van de mishandelingen. Als u in bezit van deze filmpjes bent, wilt u dan deze filmpjes uploaden naar www.politie.nl/upload onder vermelding van 2023140170?