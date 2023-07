Twee verdachten aangehouden na mishandeling

Leidschendam - Dinsdag 7 maart vond er een mishandeling plaats in een park naast een winkelcentrum. Het slachtoffer is vanuit het winkelcentrum gedwongen mee naar buiten te lopen waarna hij in het park aan de Weigelia is mishandeld. Maandag 3 juli werden twee minderjarige jongens aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit incident.