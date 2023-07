Beroving in Goes, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer vertelde dat hij onder het tunneltje van de Ringbaan West fietste. Daar gingen ineens drie jongens voor hem staan. Ze hadden een bivakmuts op en droegen donkere kleding. Een van die jongens bedreigde hem met een mes en eiste geld. Hij heeft vervolgens de inhoud van zijn portemonnee, enkele tientjes, aan de knul met het mes afgegeven. De daders renden vervolgens weg in de richting van Goes Noord.

Oproep

De politie stelt een nader (buurt) onderzoek in naar deze straatroof en bekijkt of er wellicht relevante camerabeelden in de omgeving opgenomen zijn . Heeft u iets gezien, bel dan met de politie via 0900-8844, u kun vermelden dat het om zaaknummer 2023169402 gaat.