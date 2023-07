Verdachte betrokken bij bankhelpdeskfraude op heterdaad aangehouden

De 70-jarige bewoonster kreeg dinsdagavond een telefoontje van een oplichter die zich uitgaf als bankmedewerker. Hij vertelde haar dat er fraude werd gepleegd met haar bankrekening. Ze kreeg enkele mails en moest een programma installeren. Nadat ze dat gedaan had zag ze dat er geld van haar rekening werd afgeschreven van een winkel. Vervolgens vertelde de zogenaamde bankmedewerker dat een collega van hem haar bankpas en sieraden kwam ophalen. Hij noemde de code die de koerier zou noemen. Ze vertrouwde dit niet en schakelde via de app een vriendin en de politie in. Even later stond er inderdaad een man voor de deur die haar waardevolle sieraden wilde meenemen. Deze man is door de politie aangehouden. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. De politie stelt een nader onderzoek in naar de overige betrokkenen bij deze zaak.

Wat is bankhelpdeskfraude?

Bij deze oplichtingstruc bellen fraudeurs mensen thuis op en doen zich voor als bankmedewerkers. De slachtoffers kunnen in het beeldscherm van hun telefoon soms het daadwerkelijke nummer van de bank zien. De oplichters hebben gedetailleerde gegevens van slachtoffers, zoals rekeningnummers. Ze maken het slachtoffer wijs dat hun bankrekening niet meer veilig is. Slachtoffers krijgen daarna de vraag om zelf hun hele banksaldo met één of meer overboekingen zogenaamd ‘veilig te stellen op een kluisrekening’. Dat is uiteraard een rekening van de oplichter.

In andere gevallen komt er zogenaamd iemand van de bank de pinpas ‘met spoed’ bij hen thuis ophalen en wordt de pincode ontfutseld. Daarna wordt het geld snel weg gepind.

Hoe herken ik bankhelpdeskfraude?

Een bank zal nooit jouw saldo vragen, ook niet als controlevraag.

Een bank zal je nooit vragen om geld over te maken naar een andere rekening, ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet.

Jouw bank zal je nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is.

Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit.



Wat kan ik doen als ik zo’n telefoontje krijg?

Verbreek de verbinding. Bel dan zelf je bank via een algemeen bekend nummer en wacht tot je iemand aan de lijn krijgt. Dan kun je zelf controleren of datgene wat is verteld wel klopt.



Wat moet ik doen als ik al slachtoffer ben van bankhelpdeskfraude?

Doe altijd aangifte bij de politie. Dat kan bijvoorbeeld via 0900 - 8844. Meer informatie over aangifte doen van deze en andere cyberdelicten? Kijk op www.politie.nl. Bel ook direct je bank. Zowel ter voorkoming van (vervolg)schade, als voor het aanvragen van mogelijke compensatie.