Aanhoudingen voor drugshandel

Naar aanleiding van binnengekomen informatie is de politie een aantal maanden geleden een onderzoek gestart naar de handel in drugs in IJsselstein en omgeving. Op dinsdag 4 juli zijn vier mannen van 18, 19 en 23 jaar aangehouden. Alle verdachten komen uit IJsselstein. Bij doorzoekingen op vier locaties zijn (hard)drugs, een kogelwerend vest, zes vuurwapens en munitie aangetroffen. Daarnaast is cash geld, mobiele telefoons en drie auto’s in beslag genomen. Alle verdachten zitten vast.