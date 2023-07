Mislukte plofkraak op juwelier aan de Lepelstraat Haarlem

Het Team Explosieven Verkenning en de Forensische Opsporing kwamen ter plaatse om onderzoek te doen. Op camerabeelden van de winkel is te zien dat de mannen een helm op hadden tijdens het plaatsen van het exposief. We roepen hulp op in de zoektocht naar deze twee mannen. Heeft u informatie over of camerabeelden van het incident of de vlucht op de scooter, dan kunt u contact opnemen met 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.