Politie zoekt getuigen beroving Hoofddorp

In de middag werden twee agenten aangesproken door het slachtoffer. Hij zou eerder door meerdere verdachten zijn beroofd van zijn auto, telefoon en portemonnee. Dit gebeurde onder bedreiging van wapens. Later op de dag werd de auto verderop in de wijk teruggevonden. Deze is in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en komt graag in contact met getuigen.

Getuigenoproep

Bent u getuige geweest van de beroving of hebt u rond 13.45 uur iets verdachts gezien aan of rond de Liesbos in Hoofddorp? Meld u dan via 0900-8844. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden die rond dat tijdstip zijn gemaakt in de omgeving en waarop iets verdachts is te zien. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier.

2023142115