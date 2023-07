Politie vindt grote hoeveelheid verdovende middelen in een auto bij aanhouding in Nijmegen

Op zaterdagochtend kregen de collega’s uit Nijmegen na een melding over verdachte omstandigheden op een parkeerterrein bij een hotel in Nijmegen. De collega’s zijn ter plaatse gegaan en troffen daar op de parkeerplaats een auto aan. Hier stapten een man en een vrouw in, die er met de auto vandoor gingen. De collega’s hebben een achtervolging ingezet en konden de auto staande houden.

De inzittenden van de auto zijn beiden als verdachten aangehouden. In de auto vonden de collega’s een grote hoeveelheid verdovende middelen. Vermoedelijk gaat het om harddrugs. Zowel de auto als de verdovende middelen zijn in beslag genomen en afgevoerd voor onderzoek. De 23-jarige vrouw is inmiddels heengezonden. De 22-jarige man is voorlopig nog in verzekering gesteld.

2023297924 AM