Hond gewond bij schietincident in Bunschoten-Spakenburg

De hond is overgebracht naar een dierenarts voor verdere behandeling, maar lijkt op dit moment buiten levensgevaar. De politie is druk met het onderzoek en kan de hulp van het publiek goed gebruiken.

Tips?

Om helder te krijgen wat er precies is gebeurd, zijn we op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of weet u meer? Of heeft u camerabeelden zoals bijv. ring deurbel camera waarop iets verdachts te zien is? Informatie en beelden kunt u delen via het onderstaande tipformulier. Of bel ons via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.