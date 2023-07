Brutale woningoverval op 80-jarige vrouw in Haarlem

Na enige tijd wist de vrouw zichzelf te bevrijden waarop ze het huis uit kon vluchten en de politie kon bellen. De dader was in de tussentijd al weggevlucht met de buit. De vrouw is erg geschrokken maar liep gelukkig geen verwondingen op door de overval. Zij is opgevangen door haar familie.

Getuigen en beeldmateriaal

De politie is een onderzoek gestart. Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. We zijn op zoek naar camerabeelden uit de omgeving tussen 09.00 en 09.30 uur. Ook getuigen die iets verdachts hebben gezien kunnen contact opnemen. Dat kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

2023142617