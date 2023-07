Explosie beschadigt flatwoning Lisztstraat

Rond 05.20 uur ontving de politie meerdere meldingen van een harde knal in de Lisztstraat. Een explosie zorgde voor flinke schade aan een flatwoning in de straat. Meerdere ruiten van de woning sneuvelden en ook platen aan de voorzijde raakten beschadigd. Ook de naastgelegen woning liep schade op. De politie startte direct een uitgebreid buurtonderzoek, maar trof geen verdachte meer aan.

Politie zoekt getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die donderdagochtend 6 juli tussen 05.00 uur en 05.30 uur iets gezien of gehoord hebben. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.