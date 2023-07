Twee mannen mishandeld tijdens voetbalevenement

De 63-jarige man was rond 22.45 uur als beveiliger aan het werk tijdens het voetbalevenement toen hij plotseling door een onbekende man tegen zijn hoofd werd geslagen. Vervolgens gaf de verdachte ook klappen aan de 41-jarige man uit Den Hoorn. De verdachte ging er vervolgens vandoor. De 63-jarige liep flink hoofdletsel op en moest voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis.

Signalement verdachte

Donkere huidskleur

Lange dreadlocks

Circa 1.90 meter lang

Donkere kleding en een pet

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de mishandelingen. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.